Хто отримає підвищення
Цьогоріч українські пенсіонери можуть отримати від держави додаткове підвищення виплат, а саме від 150 до 600 гривень.
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Отримають виплати всього 4 категорії:
- За додаткові роки стажу;
Сюди входить категорія українців, яка нагромадили більше зазначеного страхового стажу для виходу на пенсію.
За кожний рік трудового стажу понад норму до суми додається 1% від пенсії. Тобто максимальну доплату одержують пенсіонери зі стажем 35—40 років.
- Доплата за вік;
Ті українці, яким у 2023 році виповниться 70, 75 та 80 років, зможуть отримати грошові надбавки. Для 70 років – 300 гривень, для громадян 75—80 років – 456 гривень, від 80 років – 579 гривень.
- За виховання дітей;
Пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років, отримують по 150 гривень за кожну дитину. Виплату додають до пенсії за віком, вислугою років та інвалідності.
- Надбавка за донорство;
Пенсіонери, які набули статусу почесних донорів крові мають право отримувати щомісяця 10% від прожиткового мінімуму. Зараз ця сума становить 258,90 гривні.
До речі, статус почесного донора крові в Україні можна отримати, якщо безкоштовно здати 60 разових максимальних допустимих доз плазми або 40 разових максимально допустимих доз крові.
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Березнева індексація
Крім підвищення виплат, у березні українські пенсії проіндексують щонайменше на 18%. Однак точний коефіцієнт збільшення поки ще розраховують.
За словами міністерки Мінсоцполітики Оксани Жолнович підвищуватимуть пенсії в березні з огляду на інфляцію.
Відсоток сказати ще не можу, бо він складно розраховується, не дуже дорівнює інфляції, а гнучкіший. Але я думаю, від 18% до 20% збільшення буде,
– додала міністерка.
Індексація передбачена тільки для пенсіонерів за віком, інвалідністю, втратою годувальника. Також за вислугу років, чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.