Хто отримає підвищення

Цьогоріч українські пенсіонери можуть отримати від держави додаткове підвищення виплат, а саме від 150 до 600 гривень.

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Отримають виплати всього 4 категорії:

За додаткові роки стажу;

Сюди входить категорія українців, яка нагромадили більше зазначеного страхового стажу для виходу на пенсію.

За кожний рік трудового стажу понад норму до суми додається 1% від пенсії. Тобто максимальну доплату одержують пенсіонери зі стажем 35—40 років.

Проте збільшення буде залежати не від розміру пенсії одержувача, а від розміру прожиткового мінімуму, який в Україні становить 2 093 гривень.

Доплата за вік;

Ті українці, яким у 2023 році виповниться 70, 75 та 80 років, зможуть отримати грошові надбавки. Для 70 років – 300 гривень, для громадян 75—80 років – 456 гривень, від 80 років – 579 гривень.

За виховання дітей;

Пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років, отримують по 150 гривень за кожну дитину. Виплату додають до пенсії за віком, вислугою років та інвалідності.

Запам'ятайте, що для цього потрібно звернутися до відділення Пенсійного фонду за місцем отримання пенсії. Надати документи, що посвідчують особу, та підтвердити родинні зв’язки з утриманцем, а саме вказати його вік та термін перебування на утриманні.

Надбавка за донорство;

Пенсіонери, які набули статусу почесних донорів крові мають право отримувати щомісяця 10% від прожиткового мінімуму. Зараз ця сума становить 258,90 гривні.

До речі, статус почесного донора крові в Україні можна отримати, якщо безкоштовно здати 60 разових максимальних допустимих доз плазми або 40 разових максимально допустимих доз крові.

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Березнева індексація

Крім підвищення виплат, у березні українські пенсії проіндексують щонайменше на 18%. Однак точний коефіцієнт збільшення поки ще розраховують.

За словами міністерки Мінсоцполітики Оксани Жолнович підвищуватимуть пенсії в березні з огляду на інфляцію.

Відсоток сказати ще не можу, бо він складно розраховується, не дуже дорівнює інфляції, а гнучкіший. Але я думаю, від 18% до 20% збільшення буде,

– додала міністерка.

Індексація передбачена тільки для пенсіонерів за віком, інвалідністю, втратою годувальника. Також за вислугу років, чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.