Яке м'ясо подешевшало

Cвиняча грудинка

Згідно з даними "Мінфіну", свиняча грудинка зараз коштує у середньому 166,54 гривні, що на 8,27 гривні дешевше за середньозважену ціну у лютому. У деяких супермаркетах ціна ще дешевше, наприклад, у "Novus" її можна купити по 154 гривень за кілограм.

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Свиняча лопатка

Ціна на лопатку у порівняні з минулим місяцем зменшилася майже на чотири гривні за кілограм – з 162,24 гривні до 158,55 гривні. У магазинах Metro та Varus ціни нижчі – 144,90 гривні та 152,90 гривні.

Свиняча підчеревина

Кілограм підчеревини подешевшав більше ніж на чотири гривні – минулого місяця це м'ясо продавали по 165,13, а зараз – по 161,71 за один кілограм. В "Ашані" та "Novus" можна придбати підчеревину за 152,95 гривні та 159,00 гривні відповідно.

Домашнє та солоне сало

Вартість домашнього сала у лютому не змінилася – вона становить 189 гривень за кілограм. Натомість солоне сало подешевшало у середньому на 23 гривні. У січні його можна було купити у середньому по 270,20, а зараз один кілограм коштує близько 247,15 гривні.

Курятина подорожчала

У лютому підвищилися середньостатистичні ціни на усі види курятини. Курячі гомілки за місяць подорожчали з 71,15 до 72,45 за кілограм. Філе зросло у ціні на 3 гривні – з 138,38 за кілограм до 141,27. А курячі стегна подорожчали на 4 гривні – з 97,75 гривні до 101,95 гривні за кілограм.

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