Какое мясо подешевело

Свиная грудинка

Согласно данным "Минфина", свиная грудинка сейчас стоит в среднем 166,54 гривны, что на 8,27 гривны дешевле средневзвешенной цены в феврале. В некоторых супермаркетах цена еще дешевле, например, у Novus ее можно купить по 154 гривен за килограмм.

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Свиная лопатка

Цена на лопатку по сравнению с прошлым месяцем уменьшилась почти на четыре гривны за килограмм – с 162,24 до 158,55 гривны. В магазинах Metro и Varus цены ниже – 144,90 грн и 152,90 грн.

Свиная подбрюшина

Килограмм подбрюшины подешевел более чем на четыре гривны – в прошлом месяце это мясо продавали по 165,13, а сейчас – по 161,71 за килограмм. В "Ашане" и "Novus" можно приобрести подбрюшину за 152,95 грн и 159,00 грн соответственно.

Домашнее и соленое сало

Стоимость домашнего сала в феврале не изменилась – она составляет 189 гривен за килограмм. Соленое сало подешевело в среднем на 23 гривны. В январе его можно было купить в среднем по 270,20, а сейчас один килограмм стоит около 247,15 грн.

Курятина подорожала

В феврале повысились среднестатистические цены на все виды курятины. Куриные голени за месяц подорожали с 71,15 до 72,45 за килограмм. Филе выросло в цене на 3 гривны – со 138,38 за килограмм до 141,27. А куриные бедра подорожали на 4 гривны – с 97,75 до 101,95 за килограмм.

Цены на топливо продолжают спадать