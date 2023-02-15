Почему цена на горючее падает

В феврале сохраняется потенциал для дальнейшего падения цен на топливо, прогнозирует директор

"Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн. Минимально стоимость горючего всех марок может измениться на 1-2 гривны за литр – и это только минимум.

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Причиной такого падения в первую очередь ситуация на рынке нефти – после внедрения европейских санкций цены на эталонные марки только уменьшились. Вступившее в силу 5 февраля эмбарго российских нефтепродуктов тоже прошло незамеченным для украинских и европейских трейдеров, говорит эксперт.

Эмбарго нефтепродуктов из России не повлияло на рыночные цены

По словам Сергея Куюн, накануне внедрения эмбарго, следствием которого стал выход российских нефтепродуктов с европейского рынка, компании запасались топливом. Именно поэтому резких скачков цены удалось избежать.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Мы хорошо подготовились к эмбарго нефтепродуктов. Пока и Украина и Европа залиты топливом. После 5 февраля поставки в нормальном объеме продолжились. Уже прошло десять дней, и мы не видим никаких колебаний и изменений цены. Напротив, все смотрят в будущее уверенно.

Повлияет ли на цены начало посевной кампании

Посевная компания в агросекторе, на которую тратится много горючего, уже давно не является фактором, который может вызвать нехватку на рынке, говорит эксперт. Поэтому подражание на этот счет является пережитками прошлого.

Когда начинается посевная, все просто знают, что нужно везти больше – и больше везут. К тому же в Украине много агрохолдингов-гигантов, которые даже имеют собственные танкеры, не говоря уже о больших запасах топлива,

– рассказывает эксперт.

Он добавляет, что единственный фактор, который влияет на цены топлива в Украине - это цены на европейском рынке. На украинском рынке не может возникнуть проблем, которые повлияли бы на цену, ведь новые цепочки поставок отлажены и на рынке есть запас минимум на месяц.

Из каких стран импортируется больше всего топлива

С точки зрения логистики, Украина поставляет больше топлива из соседних стран. Однако это горючее преимущественно имеет другой производитель.

К сожалению, Украина теряет очень много средств на логистической цепочке из-за трейдеров, операторов портов и перевозчиков. Они наживаются на нас. Мы переплачиваем минимум 100 долларов на тонне или 3 гривны на литре. В год эта сумма составляет более 1 миллиарда долларов,

– говорит Сергей Куюн

Кроме того, государственная компания Укрнафта недавно заплатила крупную сумму за горючее из Венгрии – страны, поддерживающей путинский режим. Таких соглашений, говорит эксперт, хотелось бы избежать.

Венгрия делает свое горючее из российской нефти, которую мы помогаем транспортировать. В то же время, они делают для нас очень высокую наценку. Мы должны покупать это топливо по крайней мере по себестоимости,

– говорит Сергей Куюн.

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