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Танкер дедвейтом 100 тысяч тонн был принят в порт Гамбург, откуда мы забираем продукт меньшими танкерами по 30 тысяч т и везем на наш терминал в Польше. Эта первая партия уже начала поступать в Украину,

– рассказали в UPG.

Обратите внимание! В компании подчеркнули перспективность подобного импорта. Так что, скорее всего, поставки американского дизеля продолжатся.

В чем перспективность импорта дизеля из США

В UPG рассказали, что сейчас в Европе достаточно хорошая конъюнктура, большие запасы, есть тенденция к снижению цен. Поэтому компания "Укрпалетсистем" будет пытаться и дальше увеличивать поставки именно американского продукта через:

логистические удобства,

выгодное ценообразование.

Там добавили, что американский дизель уже поступил на заправочные станции UPG.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95". На моей памяти это первый в истории случай поступления американских нефтепродуктов. Это очень символическое событие, ведь оно показывает, как трансформируется рынок Украины и Европы в результате антироссийских санкций. Это лучшая иллюстрация разрушения мифов о нереальности жизни без российских нефтепродуктов.