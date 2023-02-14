Почему топливо дешевеет

Как объясняет Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы "А-95", такое существенное удешевление происходит из-за рекордных запасов горючего, которые удалось произвести.

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По словам эксперта, у ключевых сетей бензина и дизтоплива минимум еще на месяц продаж. И при этом поставки в дальнейшем идут с превышением по необходимости.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Мы очень хорошо заходим этой весной, с большими запасами. Я не исключаю, что цена может и дальше падать.

Цена на автогаз в Украине

Известно, что за выходные цена упала еще на 19 копеек. Следовательно, дешевле всего купить автогаз можно на АЗС Luxwen, до 22,99 гривны за литр, а дороже всего – на АЗК ОККО (до 25,75 гривны) и WOG (до 25,65 гривны).

Интересно, что это вторые выходные, когда цена автогаза дешевеет на 18 – 19 копеек.

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Бензин и дизтопливо тоже проседают в цене

По состоянию на 13 февраля по данным "Минфина" цена на бензин А-95 составила 47,94 гривны за литр, на бензин А-92 – 46,81 гривны, а на дизтопливо – 51,62 гривны.

Только за месяц бензин упал в среднем более чем на 4 гривны, а дизтопливо – на более чем 3 гривны. По словам Сергея Куюн, с начала 2023 года сеть "Укрнафта" снизила цену на бензин аж на 6 гривен.