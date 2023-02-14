Цена автогаза

На станциях премиум-сегмента автогаз подешевел на 41 – 45 копеек за литр. Средняя цена этого вида горючего составляет 25,31 гривны за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Обратите внимание! Цена автогаза стабильно дешевеет на 18 – 19 копеек вторых выходных подряд.

Где подешевело горючее больше всего

На АЗК ОККО – до 25,75 гривны за литр.

На WOG – до 25,65 гривны за литр.

На станциях KLO, Amic, Shell и Chipo цены колеблются от 23,99 до 24,64 гривны за литр.

Больше автогаз подешевел – на АЗС Luxwen, до 22,99 гривны за литр (на 1,80 гривны за литр).

Ряд сетей, среди которых - "Автотранс", Socar, BVS и другие - удержали цену на прежнем уровне.

Разница цен на автогаз в разных сетях составляет 3,92 гривны за литр.

Какая ситуация с дизелем и бензином

По состоянию на 13 февраля средняя цена горючего составляла:

47,94 гривны за литр за бензин марки "А-95".

51,62 гривны за литр за дизельное топливо .

Следует также отметить, что все виды горючего стабильно дешевеют в последнее время после незначительного роста цены в конце ноября – декабре.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" С начала года сеть "Укрнафта" снизила цены на бензин в среднем на 6 гривен, у остальных сетей - на 4-5 гривен. Снижение по дизтопливо составляет в среднем 3–4 гривны. Такие темпы серьезные, и я вижу, что потенциал к удешевлению еще есть: где-то в размере до 2 гривен на литр.

Более того, эксперт считает, что предпосылок для роста цены горючего пока нет, ведь трейдеры накопили достаточно. Так что рынок полностью наполнен, а запасы перевешивают даже довоенный уровень.