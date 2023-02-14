Чому пальне дешевшає

Як пояснює Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95", таке суттєве здешевлення відбувається через рекордні запаси пального, які вдалося зробити.

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Відтак за словами експерта, у ключових мереж бензину та дизпального мінімум ще на місяць продажів. І при цьому постачання надалі йдуть із перевищенням за потребу.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Ми дуже гарно заходимо у цю весну, із великими запасами. Я не виключаю, що ціна може й надалі падати.

Ціна на автогаз в Україні

Відомо, що за вихідні ціна впала ще на 19 копійок. Відтак найдешевше купити автогаз можна на АЗС Luxwen, до 22,99 гривні за літр, а найдорожче – на АЗК ОККО (до 25,75 гривні) та WOG (до 25,65 гривні).

Цікаво, що це другі вихідні, коли ціна автогазу дешевшає на 18 – 19 копійок.

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Бензин та дизпальне теж просідає у ціні

Станом на 13 лютого за даними "Мінфіну" ціна на бензин А-95 становила 47,94 гривні за літр, на бензин А-92 – 46,81 гривні, а на дизпальне – 51,62 гривні.

Лише за місяць бензин впав в середньому на понад 4 гривні, а дизпальне – на понад 3 гривні. За словами Сергія Куюна, від початку 2023 року мережа "Укрнафта" знизила ціну на бензин аж на 6 гривень.