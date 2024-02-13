Хто може достроково вийти на пенсію та що для цього потрібно
13 лютого 2024, 08:00Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Вийти на пенсію за віком можна при досягненні 60-річного віку. Проте деякі категорії громадян мають можливість зробити це раніше.
Хто може достроково вийти на пенсію
Відтак, деякі громадяни України мають право на достроковий вихід на пенсію. Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" таке право мають:
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- особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики;
- особи з інвалідністю по зору I групи, сліпі та люди з інвалідністю з дитинства I групи;
- жінки, що народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність;
- військові, що брали участь у бойових діях, ті, хто має статус учасника бойових дій, та особи з інвалідністю в результаті війни;
- дружини (чоловіки), діти, що стали особами з інвалідністю до 18-річного віку, та батьки, яким надано статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
- ті, з ким розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через зміни в організації виробництва й праці;
- ті, з ким розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через виявлення невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я.
Які документи для цього необхідні
- Заява.
- Паспорт (копія).
- Документи про стаж: трудова книжка або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи.
- Довідка про заробіток особи, який визначається відповідно до статті 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
- Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.
Також у разі необхідності:
- свідоцтво про одруження;
- свідоцтво про народження дитини;
- копії посвідчень, які надають право на підвищення пенсії заявнику;
- довідки, які надають право для призначення надбавок;
- якщо заявник не працює – довідка податкових органів про відсутність доходів від підприємницької діяльності.