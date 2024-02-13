Хто може достроково вийти на пенсію
Відтак, деякі громадяни України мають право на достроковий вихід на пенсію. Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" таке право мають:
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- особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики;
- особи з інвалідністю по зору I групи, сліпі та люди з інвалідністю з дитинства I групи;
- жінки, що народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність;
- військові, що брали участь у бойових діях, ті, хто має статус учасника бойових дій, та особи з інвалідністю в результаті війни;
- дружини (чоловіки), діти, що стали особами з інвалідністю до 18-річного віку, та батьки, яким надано статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
- ті, з ким розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через зміни в організації виробництва й праці;
- ті, з ким розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через виявлення невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я.