Кто может досрочно выйти на пенсию

Поэтому, некоторые граждане Украины имеют право на досрочный выход на пенсию. Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" такое право имеют:

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  • лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики;
  • лица с инвалидностью по зрению I группы, слепые и люди с инвалидностью с детства I группы;
  • женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность;
  • военные, принимавшие участие в боевых действиях, те, кто имеет статус участника боевых действий, и лица с инвалидностью в результате войны;
  • жены (мужья), дети, ставшие лицами с инвалидностью до 18-летнего возраста, и родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны;
  • те, с кем расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений в организации производства и труда;
  • те, с кем расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за выявления несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.