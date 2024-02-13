Кто может досрочно выйти на пенсию
Поэтому, некоторые граждане Украины имеют право на досрочный выход на пенсию. Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" такое право имеют:
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- лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики;
- лица с инвалидностью по зрению I группы, слепые и люди с инвалидностью с детства I группы;
- женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность;
- военные, принимавшие участие в боевых действиях, те, кто имеет статус участника боевых действий, и лица с инвалидностью в результате войны;
- жены (мужья), дети, ставшие лицами с инвалидностью до 18-летнего возраста, и родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- те, с кем расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений в организации производства и труда;
- те, с кем расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за выявления несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.