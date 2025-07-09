Кожен п’ятий в Україні може вийти на пенсію до 60 років: скільки через це втрачає держава
- В Україні розроблено законопроєкт про реформу пенсійної системи, оскільки кожен п’ятий може вийти на пенсію раніше, що призводить до значних втрат для держави.
- Право на дострокову пенсію мають жінки від 50 років і чоловіки від 55 років за певних умов, а також особи з інвалідністю і низькорослістю.
Велика кількість українців має право піти на пенсію достроково. Через це держава недоотримує десятки мільярдів гривень.
Ситуація з достроковими пенсіями в Україні
У Мінсоцполітики вже розробили законопроєкт про реформу солідарної пенсійної системи і накопичувальної пенсійної системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свободу".
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Міністерка Дарія Марчак каже, що загальний пенсійний вік в Україні – від 60 до 65 років, проте багато українців можуть вийти на відпочинок раніше.
Кожен п’ятий в країні має право на достроковий вихід на пенсію. А це – десятки мільярдів гривень, які ми не доотримуємо в доходи пенсійної системи. У нас одночасно відбуваються втрати від того, що люди менше працюють. І втрати від того, що ми більший період часу платимо пенсію,
– сказала вона.
У кого є право на дострокову пенсію за віком
Право на дострокову пенсію за віком у 2025 році мають:
- жінки від 50 років зі стажем від 15 років, які виховали п’ять і більше дітей до 6 років або мають дітей з інвалідністю чи тяжкими хворобами;
- чоловіки від 55 років зі стажем від 20 років за аналогічних умов щодо дітей;
- особи з інвалідністю I групи або інвалідністю з дитинства I групи: чоловіки від 50 років (стаж від 15 років), жінки від 40 років (стаж від 10 років);
- особи з низькорослістю: чоловіки від 45 років (стаж від 20 років), жінки від 40 років (стаж від 15 років).
Зауважте! Також закон передбачає інші категорії з правом на дострокову пенсію.