Податкова отримає доступ до карток українців: чи виправдані хвилювання громадськості

В Уряді планують запровадити кешбек на товари вироблені в Україні. Проте, щоб його отримати громадянам доведеться надати доступ до своєї карти для Дії, що викликало побоювання щодо доступу Податкової до транзакцій.

Чи отримає податкова доступ

Адвокат Олексій Волохов запевнив 24 Канал, що Податкова не отримає доступ до транзакцій українців через відсутність для цього технічних можливостей.

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Олексій Волохов Партнер SLA Attorneys Щоб стати учасником програми кешбеку "Купуй українське", треба буде додати в Дію одну зі своїх банківських карток і надати дозвіл на перевірку транзакцій. Такий дозвіл є фактично добровільною передачею інформації про банківські операції. При цьому історії про повне відстеження Податковою службою таких транзакцій, з метою донарахування податкових зобов’язань тощо, є сумнівними. Працівники ДПС технічно не зможуть опрацювати всю інформацію та приймати якісь рішення щодо неї, враховуючи її обсяги.

На його думку, кешбек не перевищить 10%, а скоріше за все складе 5 – 6%.

Бухгалтер Михайло Смокович взагалі не вірить, що Податкова насправді отримає доступ до карток українців. Відповідний доступ потрібен лише для того, щоб система запрацювала.

Михайло Смокович Бухгалтер та експерт з ведення ФОПів Податкова, як і раніше, не буде бачити всіх рухів по карті, транзакцій чи якогось загального обороту. Ця банківська таємниця для податкової не відкривається. Хоча багато розвинених країн таку практику мають і, згідно з національною стратегією доходів, її можуть також впроваджувати й в Україні протягом найближчих кількох років, але після вжиття заходів з реформування податкової та покращення сервісу платників податків.

Олексій Бебель зауважив, що якщо буде вважатися, що кешбек це дохід, то він має бути оподаткований. Попри це, Податкова навряд отримає доступ до транзакцій українців.

Олексій Бебель Заступник голови Адвокатського об'єднання "Алібі" Тому було б логічно, щоб податкова мала доступ до цих даних. Але тоді, напевне, вона має нараховувати і стягувати податки з цієї суми. Що ж стосується інших коштів, що зараховуються на картковий рахунок, то доступ до цих даних без наявності підстав буде усе ж таки дуже спірним. Звичайно, якщо таке право не стане нормою закону, а за цих умов і фактичного невиправдано тривалого розгляду справ Конституційним Судом України, це право скасованим не буде та буде застосовуватися.

Партнер Адвокатського об’єднання "Фомін і партнери", адвокат Юлія Степаненко підтвердила, що доступ Податковій не надаватимуть.

Треті особи, у тому числі державні органи (здебільшого правоохоронні), можуть одержати доступ до карток українців виключно шляхом отримання судового рішення про надання дозволу. Для цього в них має бути підстава, якою зазвичай є розслідування кримінальної справи.

На її погляд, програма "український кешбек" спрощує цей механізм, бо держава "бачить" банківські операції та надає державним органам прямий доступ до твоєї банківської таємниці.