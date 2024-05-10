Як Великдень вплинув на депозити
Напередодні Великодня відбулося зниження дохідності за гривневими вкладами, розповів у коментарі 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Дмитро Замотаєв.
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Деякі банки за декілька днів після пониження відсоткових ставок за тримісячними депозитами на 0,5-1% показали зменшення відсотків.
Однак саме в перший тиждень травня "розквітнув" тимчасовий тренд – громадяни скористалися дією старих ставок: у перший тиждень травня приріст нових вкладників в середньому по ринку складає близько 1%. Власне "Великодні вклади" дали можливість зберегти 0,5-1% вже можна сказати остаточно – "додаткового" прибутку.
За його словами, з середини травня прогнозується значне падіння дохідності через зниження ставок з 17,5% до 16,5% за тримісячними сертифікатами, що впливає на весь ринок.
Що буде з депозитними ставками
- Очікується, що до кінця місяця ставки за депозитами на термін від трьох до шести місяців становитимуть 12-12,5% річних, а за депозитами на дев'ять-дванадцять місяців — до 12% річних;
- Популярність гривневих вкладів залишатиметься високою завдяки чистому прибутку, який відносно інфляції залишається високим (6-7%);
- Максимальні ставки досягатимуть 15% річних при поточній інфляції, яка не перевищує 0,5-0,7% на місяць.
Звісно, на ринку можливий певний спад активності вкладників, однак позитивна динаміка до зростання гривневих вкладів скоріше за все збережеться. Головний аргумент: досить стабільна і прогнозована економічна ситуація в країні та обережні прогнози щодо низької інфляції до кінця року,
– пояснює експерт.
Наразі складно прогнозувати всі чинники, особливо в прифронтових регіонах, що страждають від обстрілів. Але з появою банківських додатків відкриття депозиту стало швидше та зручніше, що можливо навіть без відвідування банку.