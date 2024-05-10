Как Пасха повлияла на депозиты
Накануне Пасхи произошло снижение доходности по гривневым вкладам, рассказал в комментарии 24 Каналу директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Дмитрий Замотаев.
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Некоторые банки за несколько дней после понижения процентных ставок по трехмесячным депозитам на 0,5-1% показали уменьшение процентов.
Однако именно в первую неделю мая "расцвел" временный тренд – граждане воспользовались действием старых ставок: в первую неделю мая прирост новых вкладчиков в среднем по рынку составляет около 1%. Собственно "Пасхальные вклады" дали возможность сохранить 0,5-1% уже можно сказать окончательно – "дополнительной" прибыли.
По его словам, с середины мая прогнозируется значительное падение доходности из-за снижения ставок с 17,5% до 16,5% по трехмесячным сертификатам, что влияет на весь рынок.
Что будет с депозитными ставками
- Ожидается, что до конца месяца ставки по депозитам на срок от трех до шести месяцев составят 12-12,5% годовых, а по депозитам на девять-двенадцать месяцев - до 12% годовых;
- Популярность гривневых вкладов будет оставаться высокой благодаря чистой прибыли, которая относительно инфляции остается высокой (6-7%);
- Максимальные ставки будут достигать 15% годовых при текущей инфляции, которая не превышает 0,5-0,7% в месяц.
Конечно, на рынке возможен определенный спад активности вкладчиков, однако положительная динамика к росту гривневых вкладов скорее всего сохранится. Главный аргумент: достаточно стабильная и прогнозируемая экономическая ситуация в стране и осторожные прогнозы относительно низкой инфляции до конца года,
– объясняет эксперт.
Сейчас сложно прогнозировать все факторы, особенно в прифронтовых регионах, страдающих от обстрелов. Но с появлением банковских приложений открытие депозита стало быстрее и удобнее, что возможно даже без посещения банка.