Кому присвоюють групу інвалідності довічно

Група інвалідності може бути призначена довічно у випадках захворювань, які є стабільними або невиліковними і не підлягають подальшому лікуванню чи реабілітації. До таких захворювань відносяться важкі форми хронічних хвороб, що суттєво обмежують життєві функції.

В яких випадках група інвалідності надається довічно

Особи, яким встановлено будь-яку групу інвалідності, зобов'язані періодично проходити медичне обстеження кілька разів на декілька років. Адже якщо стан особи покращується – інвалідність може бути скасована.

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Відповідно, довічна інвалідність призначається у випадках, коли стан здоров’я людини не змінюється та відповідно потребує постійного медичного та соціального забезпечення. Зокрема, довічну групу інвалідності присвоюють особам, які мають стійкі порушення функцій організму та потребують постійної допомоги або стороннього догляду.

Цікаво! Згідно з даними Державної служби статистики та Міністерства у справах ветеранів, з березня 2023 року в Україні зареєстровано 2,7 мільйона цивільних осіб з інвалідністю та близько 500 тисяч учасників бойових дій.

Чіткий перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно. регламентується Постановою КМУ № 10. Це рішення приймається на основі медико-соціальної експертизи, яка оцінює ступінь обмеження життєдіяльності та можливість реабілітації.