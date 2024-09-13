В каких случаях группа инвалидности предоставляется пожизненно

Лица, которым установлена любая группа инвалидности, обязаны периодически проходить медицинское обследование несколько раз в несколько лет. Ведь если состояние лица улучшается – инвалидность может быть отменена.

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Соответственно, пожизненная инвалидность назначается в случаях, когда состояние здоровья человека не меняется и соответственно требует постоянного медицинского и социального обеспечения. В частности, пожизненную группу инвалидности присваивают лицам, которые имеют стойкие нарушения функций организма и нуждаются в постоянной помощи или постороннем уходе.

Интересно! Согласно данным Государственной службы статистики и Министерства по делам ветеранов, с марта 2023 года в Украине зарегистрировано 2,7 миллиона гражданских лиц с инвалидностью и около 500 тысяч участников боевых действий.

Четкий перечень состояний, при которых группа инвалидности устанавливается пожизненно. регламентируется Постановлением КМУ № 10. Это решение принимается на основе медико-социальной экспертизы, которая оценивает степень ограничения жизнедеятельности и возможность реабилитации.