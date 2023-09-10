Як продовжити довідку по інвалідності: інструкція для переселенців

Під час отримання статусу інвалідності, комісія попереджає постраждалого про необхідність періодично проходити повторну експертизу. Значна кількість переселенців зараз не можуть здійснити цю процедуру.

Хто має право на пенсію по інвалідності

Громадянин України має право отримати статус "інвалідність" після проходження оздоровчо-соціальної експертизи. У деяких випадках комісія призначає повторний візит для підтвердження діагнозу.

Читайте також Індексація пенсій у 2024 році:чи чекати українцям підвищення виплат

У певних ситуаціях група інвалідності може змінюватися, це діагностують експерти під час експертизи. Щоб отримувати виплати, необхідно мати спеціальне посвідчення, як його отримати розповіла замміністра – Олена Зорка, передає 24 Канал.

Олена Зорка Заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області Для виготовлення пенсійного посвідчення Вам необхідно звернутися до відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Пенсійного фонду України, надавши паспорт, документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків та фотокартку.

Також Зорка зауважила, що у разі неможливості пройти експертизу, громадяни можуть не хвилюватися. Оскільки пенсійні виплати по інвалідності будуть продовжуватися до кінця воєнного стану і 6 місяців після того.

Розмір пенсій по інвалідності

Виплати по інвалідності, напряму залежать від вікових. Також на суму коштів впливає вік постраждалого та його стаж, до набуття віку 60 років.

Особи з інвалідністю I групи мають 100% від вікової пенсії.

II групи – 90%.

III групи – 50%.

Мінімальний розмір виплат для осіб з інвалідністю у 2023 році такий: