Кто имеет право на пенсию по инвалидности

Гражданин Украины имеет право получить статус "инвалидность" после прохождения оздоровительно-социальной экспертизы. В некоторых случаях комиссия назначает повторный визит для подтверждения диагноза.

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В определенных ситуациях группа инвалидности может изменяться, это диагностируют эксперты в ходе экспертизы. Чтобы получать выплаты, необходимо иметь специальное удостоверение, как его получить рассказала замминистра - Елена Зорка, передает 24 Канал.

Елена Звезда Заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области Для изготовле ния пенсионного удостоверения Вам необходимо обратиться в отдел обслуживания граждан (сервисный центр) Пенсионного фонда Украины, предоставив паспорт, документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и фотографию.

Также Зорко отметила, что в случае невозможности пройти экспертизу, граждане могут не волноваться. Поскольку пенсионные выплаты по инвалидности будут продолжаться до конца военного положения и 6 месяцев спустя.

Размер пенсий по инвалидности

Выплаты по инвалидности напрямую зависят от возрастных. Также на сумму средств влияет возраст пострадавшего и его стаж, до 60 лет.

Лица с инвалидностью I группы имеют 100% от возрастной пенсии.

II группы – 90%.

III группы – 50%.

Минимальный размер выплат для лиц с инвалидностью в 2023 году таков: