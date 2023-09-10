Кто имеет право на пенсию по инвалидности
Гражданин Украины имеет право получить статус "инвалидность" после прохождения оздоровительно-социальной экспертизы. В некоторых случаях комиссия назначает повторный визит для подтверждения диагноза.
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В определенных ситуациях группа инвалидности может изменяться, это диагностируют эксперты в ходе экспертизы. Чтобы получать выплаты, необходимо иметь специальное удостоверение, как его получить рассказала замминистра - Елена Зорка, передает 24 Канал.
Для изготовле ния пенсионного удостоверения Вам необходимо обратиться в отдел обслуживания граждан (сервисный центр) Пенсионного фонда Украины, предоставив паспорт, документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и фотографию.
Также Зорко отметила, что в случае невозможности пройти экспертизу, граждане могут не волноваться. Поскольку пенсионные выплаты по инвалидности будут продолжаться до конца военного положения и 6 месяцев спустя.
Размер пенсий по инвалидности
Выплаты по инвалидности напрямую зависят от возрастных. Также на сумму средств влияет возраст пострадавшего и его стаж, до 60 лет.
- Лица с инвалидностью I группы имеют 100% от возрастной пенсии.
- II группы – 90%.
- III группы – 50%.
Минимальный размер выплат для лиц с инвалидностью в 2023 году таков:
- I группа – 2 300 гривен.
- II и III группы – 2 100 гривен для неработающих и 2 093 гривны для работающих.