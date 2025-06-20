Довідка про зарплату до липня 2000 року: кому вона необхідна для оформлення пенсії

При обчисленні пенсії враховується заробіток людини за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року за даними реєстру застрахованих осіб. Про це йдеться у ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Довідка для оформлення пенсії

Зокрема довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року може подаватись за бажанням заявника, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Наприклад, якщо в цей період була висока зарплата або мала місце робота за сумісництвом, то за наявності відповідних довідок буде врахована зарплата і за період до 1 липня 2000 року,

– пояснили у фонді.

Однак іноді документ потрібно надати обов’язково. Це необхідно за умови, якщо після 1 липня 2000 року особа набула менш як п'ять років страхового стажу.

Хто видає таку довідку? Довідку видає підприємство, установа або організація, де працювала людина. Документ надають на підставі особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану заробітну плату. Довідку може надати правонаступник підприємства, установи, організації або архівна установа.

Важливо! Якщо зарплата до липня 2000 року є невисокою (у порівнянні із зарплатою після цієї дати), то вона буде врахована та не вплине на обчислення пенсії.