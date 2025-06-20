Справка для оформления пенсии

В частности справка о заработке за любые 60 календарных месяцев подряд до 1 июля 2000 года может подаваться по желанию заявителя, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Например, если в этот период была высокая зарплата или имела место работа по совместительству, то при наличии соответствующих справок будет учтена зарплата и за период до 1 июля 2000 года,

– пояснили в фонде.

Однако иногда документ нужно предоставить обязательно. Это необходимо при условии, если после 1 июля 2000 года лицо приобрело менее пяти лет страхового стажа.

Кто выдает такую справку? Справку выдает предприятие, учреждение или организация, где работал человек. Документ предоставляют на основании лицевых счетов, платежных ведомостей или других документов о начисленной заработной плате. Справку может предоставить правопреемник предприятия, учреждения, организации или архивное учреждение.

Важно! Если зарплата до июля 2000 года является невысокой (по сравнению с зарплатой после этой даты), то она будет учтена и не повлияет на исчисление пенсии.