Тисячі родин були без світла: Росія атакувала об'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

Уранці середи, 17 червня, російські військові продовжили атакувати українську інфраструктуру. Цього разу ціллю ворожого удару став енергтичний об'єкт на Дніпропетровщині.

Що відомо про наслідки обстрілу

Деталі розповіли у ДТЕК. Унаслідок ворожих дій без світла зосталися споживачі у прифронтових районах області.

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Йдеться про знеструмлення 19,4 тисячі родин у 139 населених пунктах. Однак щойно це стало можливим, бригади енергетиків розпочали відновлювальні роботи.

Станом на 14:02 в компанії заявили, що всі домівки заживлено. "Битва за світло триває!" – додали там.

Росіяни регулярно атакують енергетику

Нагадаємо, росіяни цілеспрямовано та регулярно атакують українську енергетику. Наприклад, на початку червня противник обстріляв одразу чотири об'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині.

На одному з них виникла пожежа, яку ліквідувало ДСНС. Ба більше, після кожного обстрілу енергетики оперативно повертали світло споживачам, беручись до роботи після дозволу саперів.

До слова, загалом протягом травня працівники ДТЕК повторно заживили домівки понад 2 мільйонів українських родин у чотирьох областях, зокрема 607 тисяч – у Дніпропетровській області.