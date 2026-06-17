Что известно о последствиях обстрела

Подробности сообщили в ДТЭК. В результате вражеских действий без света остались потребители в прифронтовых районах области.

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Речь идет об отключении электроэнергии у 19,4 тысячи семей в 139 населенных пунктах. Однако как только это стало возможным, бригады энергетиков приступили к восстановительным работам.

По состоянию на 14:02 в компании заявили, что все дома подключены к электросети. "Битва за свет продолжается!" – добавили там.

Россияне регулярно атакуют энергетику

Напомним, россияне целенаправленно и регулярно атакуют украинскую энергетику. Например, в начале июня противник обстрелял сразу четыре объекта ДТЭК в Днепропетровской области.

На одном из них возник пожар, который ликвидировала ГСЧС. Более того, после каждого обстрела энергетики оперативно возвращали свет потребителям, приступая к работе после разрешения саперов.

К слову, в целом в течение мая сотрудники ДТЭК повторно восстановили электроснабжение в домах более 2 миллионов украинских семей в четырёх областях, в том числе 607 тысяч – в Днепропетровской области.