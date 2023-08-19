Дві пенсії щомісяця: хто може отримувати одразу декілька виплат

Деякі особи з інвалідністю можуть отримувати одразу два види виплат. Проте для цього потрібно відповідати певним умовам.

Хто може отримувати одразу дві пенсії одразу

До Соціальної платформи звернувся українець із питанням, чи може він отримувати дві пенсії одночасно враховуючи його особливості.

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Я отримав інвалідність у 50 років (що я інвалід із дитинства другої групи). Чи маю я право отримувати ще й пенсію по втраті годувальника, оскільки моя мама померла вже на пенсії у 2014 році?

– спитав він.

Там йому пояснили, що попри те, що інвалідність з дитинства йому визнали у віці 50 років, він дійсно може отримувати пенсію через втрату годувальника і виплати по інвалідності. Проте для цього потрібен висновок МСЕК про можливість настання інвалідності до досягнення 18-річного віку.

Нагадаємо, що розмір соціальної допомоги по інвалідності складає:

особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 2 093 гривень);

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 674,40 гривень);

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 255,80 гривень);

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 465,10 гривень).

Чи можуть українці змінити вид своєї пенсії

Деякі українці мають право одразу на декілька пенсій, проте обрати їм доведеться все ж одну.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" людині, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором,

– зазначили у ПФУ.

Тож, наприклад, якщо ваші виплати за віком менші ніж за інвалідністю, ви можете їх поміняти, але все ж варто проконсультуватися з сервісним центром ПФУ.