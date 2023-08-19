Хто може отримувати одразу дві пенсії одразу

До Соціальної платформи звернувся українець із питанням, чи може він отримувати дві пенсії одночасно враховуючи його особливості.

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Я отримав інвалідність у 50 років (що я інвалід із дитинства другої групи). Чи маю я право отримувати ще й пенсію по втраті годувальника, оскільки моя мама померла вже на пенсії у 2014 році?

– спитав він.

Там йому пояснили, що попри те, що інвалідність з дитинства йому визнали у віці 50 років, він дійсно може отримувати пенсію через втрату годувальника і виплати по інвалідності. Проте для цього потрібен висновок МСЕК про можливість настання інвалідності до досягнення 18-річного віку.

Нагадаємо, що розмір соціальної допомоги по інвалідності складає:

особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 2 093 гривень);

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 674,40 гривень);

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 255,80 гривень);

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 465,10 гривень).

Чи можуть українці змінити вид своєї пенсії

Деякі українці мають право одразу на декілька пенсій, проте обрати їм доведеться все ж одну.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" людині, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором,

– зазначили у ПФУ.

Тож, наприклад, якщо ваші виплати за віком менші ніж за інвалідністю, ви можете їх поміняти, але все ж варто проконсультуватися з сервісним центром ПФУ.