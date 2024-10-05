Два види виплат: хто може отримати пенсію та соцвиплату

Деякі пенсіонери мають право на дві пенсії одразу. Наприклад особи з інвалідністю з дитинства можуть також отримати пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Хто має право на 2 пенсії

Люди з інвалідністю з дитинства мають право на державну допомогу. Її розмір у 2024 році такий:

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особам з інвалідністю з дитинства І групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2 361 гривня;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1 888,8 гривні;

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1 416,6 гривні;

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1 652,7 гривні.

Нагадаємо! Це регулюється Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Такі особи можуть отримати пенсію по втраті годувальника додатково до своїх виплат по інвалідності, якщо особа, яка їх забезпечувала померла, а вона є непрацездатною.

До непрацездатних членів родини належать: