Два види виплат: хто може отримати пенсію та соцвиплату
5 жовтня 2024, 13:16Читать новость на русском
Деякі пенсіонери мають право на дві пенсії одразу. Наприклад особи з інвалідністю з дитинства можуть також отримати пенсію у зв’язку з втратою годувальника.
Хто має право на 2 пенсії
Люди з інвалідністю з дитинства мають право на державну допомогу. Її розмір у 2024 році такий:
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- особам з інвалідністю з дитинства І групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2 361 гривня;
- особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1 888,8 гривні;
- особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1 416,6 гривні;
- на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1 652,7 гривні.
Нагадаємо! Це регулюється Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".
Такі особи можуть отримати пенсію по втраті годувальника додатково до своїх виплат по інвалідності, якщо особа, яка їх забезпечувала померла, а вона є непрацездатною.
До непрацездатних членів родини належать:
- чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або віку, передбаченого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV;
- діти до 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;
- діти, які навчаються, — до завершення навчання, але не довше 23 років;
- діти-сироти — до 23 років;
- чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.