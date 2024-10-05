Кто имеет право на 2 пенсии
Люди с инвалидностью с детства имеют право на государственную помощь. Ее размер в 2024 году такой:
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- лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна;
- лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 1 888,8 гривны;
- лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 1 416,6 гривны;
- на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 1 652,7 гривны.
Напомним! Это регулируется Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".
Такие лица могут получить пенсию по потере кормильца дополнительно к своим выплатам по инвалидности, если лицо, которая их обеспечивала умерла, а она является нетрудоспособной.
К нетрудоспособным членам семьи относятся:
- муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет, или возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV;
- дети до 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;
- дети, которые учатся –до завершения обучения, но не дольше 23 лет;
- дети-сироты – до 23 лет;
- муж (жена), один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.