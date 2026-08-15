Дві пенсії замість однієї: чи можуть українці отримувати подвійні виплати

Міф чи правда, що українці можуть отримувати пенсію і в Україні, і за кордоном. У деяких випадках це справді можливо, але все залежить від страхового стажу та правил конкретної держави.

Коли можна отримувати дві пенсії

Якщо людина офіційно працювала в Україні та іншій державі й виконала умови для призначення пенсії в обох країнах, вона може отримувати виплати від кожної з них. Тобто мається на увазі не дві українські пенсії одночасно, а пенсійні виплати з різних держав. Кожна країна визначає право на виплату та її розмір відповідно до власних правил або положень міжнародної угоди.

Наприклад, людина могла частину трудового життя працювати в Україні, а згодом офіційно працевлаштуватися в Польщі. За наявності необхідних умов українська сторона може призначити пенсію за українським стажем, а польська – окрему виплату за періоди роботи, які дають право на пенсію в Польщі.

Важливо! Потрібно враховувати, чи має Україна з конкретною державою міжнародну угоду про соціальне забезпечення та які саме правила вона встановлює. ПФУ наразі має окремий перелік міжнародних угод у сфері пенсійного забезпечення.

Що буде, якщо українського стажу недостатньо

Є ще один важливий момент. З 2025 року в Україні діє порядок, за яким страховий стаж, набутий за кордоном, у певних випадках можна враховувати для визначення права на українську пенсію. Наприклад, якщо для виходу на пенсію людині не вистачає кількох років стажу, відповідні періоди роботи за кордоном можуть допомогти виконати необхідну вимогу.

Водночас це не означає, що Україна почне виплачувати пенсію за весь іноземний стаж. За загальним правилом закордонний стаж використовується для визначення права на пенсію, але не збільшує її розмір, якщо інше не передбачено міжнародним договором із відповідною державою.

Скільки стажу потрібно в Україні

У 2026 році для виходу на пенсію за віком у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. У 63 роки необхідно від 23 років, а у 65 років - щонайменше 15 років.Якщо частину цього стажу людина набула за кордоном, його можуть врахувати під час визначення права на українську пенсію відповідно до встановленого порядку.