Когда можно получать две пенсии

Если человек официально работал в Украине и в другом государстве и выполнил условия для назначения пенсии в обеих странах, он может получать выплаты от каждой из них. То есть речь идет не о двух украинских пенсиях одновременно, а о пенсионных выплатах из разных государств. Каждая страна определяет право на выплату и ее размер в соответствии со своими правилами или положениями международного соглашения.

Например, человек мог часть трудовой жизни проработать в Украине, а впоследствии официально устроиться на работу в Польше. При наличии необходимых условий украинская сторона может назначить пенсию по украинскому стажу, а польская – отдельную выплату за периоды работы, дающие право на пенсию в Польше.

Важно! Необходимо учитывать, заключила ли Украина с конкретным государством международное соглашение о социальном обеспечении и какие именно правила оно устанавливает. ПФУ в настоящее время располагает отдельным перечнем международных соглашений в сфере пенсионного обеспечения.

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Что будет, если украинского стажа недостаточно

Есть еще один важный момент. С 2025 года в Украине действует порядок, согласно которому страховой стаж, приобретенный за рубежом, в определенных случаях можно учитывать для определения права на украинскую пенсию. Например, если для выхода на пенсию человеку не хватает нескольких лет стажа, соответствующие периоды работы за рубежом могут помочь выполнить необходимое требование.

В то же время это не означает, что Украина начнет выплачивать пенсию за весь иностранный стаж. По общему правилу зарубежный стаж используется для определения права на пенсию, но не увеличивает ее размер, если иное не предусмотрено международным договором с соответствующим государством.

Сколько стажа требуется в Украине

В 2026 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. В 63 года необходимо не менее 23 лет, а в 65 лет – не менее 15 лет. Если часть этого стажа человек приобрел за рубежом, его могут учесть при определении права на украинскую пенсию в соответствии с установленным порядком.