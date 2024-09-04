Дешевше ніж звичайний: яка вартість тарифу "день-ніч"

У червні тариф на світло вже підняли до 4,32 гривні за кіловат-годину. Проте для власників двозонних лічильників загальна сума виходить дешевшою.

Чи вигідніший тариф "день-ніч"

Українці, які встановили собі двозонний лічильник світла, можуть платити значно менше за світло. Це пов'язано з нижчою ціною світла у ночі.

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Тарифи наступні:

денний з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Крім того, протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину (при споживанні ними в цей період до 2 000 кіловат-годин електроенергії на місяць),

– написали у Міненерго.

Зверніть увагу! Наступне підняття тарифів на світло заплановане на кінець травня 2025 року.