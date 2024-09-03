Передання показів лічильника за світло
Як відомо, при невчасній подачі показників лічильника – їх не зараховують. А, отже, суму до оплати за спожиту електроенергію за місяць розрахують із середнього значення за останній час. Відповідно, у такому випадку часто трапляються переплати.
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Тому для того, аби сплачувати лише за фактично спожиту електроенергію потрібно передавати показники лічильника за два дні до закінчення поточного календарного місяця, а також протягом 1 – 3 числа наступного місяця. Це єдиний спосіб отримання переплат.
Здійснити цю процедуру можна кількома зручними способами:
- В особистому кабінеті на сайті ДТЕК.
- По телефону через кол-центр ОСР.
- Через чат-боти ОСР у Viber, Telegram або Facebook Messenger.
- Через компанію Yasno, вказавши особовий рахунок і ввести показники.
- Використовуючи "Приват24."