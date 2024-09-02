Чому не всі матимуть субсидію

Автоматичний перерахунок субсидії проводять двічі на рік – у березні та серпні. Він здійснюється для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився більш ніж на 50 відсотків.

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Такий перерахунок Пенсійний фонд проводить автоматично, без звернень громадян.

Зауважте! Під час перерахунку субсидії в серпні враховується середньомісячний сукупний дохід за I і II квартали поточного року. Він порівнюється з доходами за III і IV квартали минулого року (саме цей період був врахований при призначенні субсидії з травня 2024 року).

Якщо доходи змінилися більш ніж на 50%, розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг буде переглянуто.

Важливо! Водночас субсидію можуть і скасувати. Це відбудеться, якщо у домогосподарства є борг за оплату житлово-комунальних послуг у розмірі від 680 гривень і немає договору про його реструктуризацію.