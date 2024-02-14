Показники за двозонним лічильником: як правильно передавати дані

У компанії YASNO застерегли українців, аби ті уважно передавали показники своїх лічильників світла. Споживачам треба звернути увагу на один момент, щоб потім не переплачувати.

Як правильно передати показники двозонного лічильника

Для правильної фіксації показників, споживачам потрібно внести два показання, які відображаються на табло облікового приладу з інтервалом у 10 секунд.

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Загальну кількість спожитої електроенергії вказувати не потрібно.

Проте, якщо показники були вказані некоректно, необхідно звернутися до постачальника і виправити ситуацію.

Якщо ви помітили, що обсяг спожитої електроенергії є надто високим, будь ласка, одразу ж зверніться до вашого оператора системи розподілу, щоб внести корективи та сформувати актуальні рахунки,

– написали у компанії.

Реальна вартість електроенергії

Тетяна Бойко розповіла для 24 Каналу, орієнтовний коридор ціни становить 6 – 8 гривень.

Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Можуть бути різні пакети, ранок – 10 гривень, ніч – 3 гривні. Це умовно, я не можу спрогнозувати, як поведуть себе гравці на ринку. Але про ринок поки немає жодних натяків. Ймовірно, буде або перехідний процес, або державне регулювання далі (коли ціну визначає Кабмін), але з метою трохи зменшити дірку в бюджеті.

Вона додала, якщо донори не захочуть фінансувати "дешеві тарифи", то ціна може сягнути й 6 гривень.

Нині вартість електроенергії в Україні становить 2,64 гривні за кіловат-годину.