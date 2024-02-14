Показатели по двухзонному счетчику: как правильно передавать данные

В компании YASNO предостерегли украинцев, чтобы те внимательно передавали показатели своих счетчиков света. Потребителям надо обратить внимание на один момент, чтобы потом не переплачивать.

Как правильно передать показатели двухзонного счетчика

Для правильной фиксации показателей, потребителям нужно внести два показания, которые отображаются на табло учетного прибора с интервалом в 10 секунд.

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Общее количество потребленной электроэнергии указывать не нужно.

Однако, если показатели были указаны некорректно, необходимо обратиться к поставщику и исправить ситуацию.

Если вы заметили, что объем потребленной электроэнергии является слишком высоким, пожалуйста, сразу же обратитесь к вашему оператору системы распределения, чтобы внести коррективы и сформировать актуальные счета,

– написали в компании.

Реальная стоимость электроэнергии

Татьяна Бойко рассказала для 24 Канала, ориентировочный коридор цены составляет 6 – 8 гривен.

Татьяна Бойко Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Могут быть разные пакеты, утро – 10 гривен, ночь – 3 гривны. Это условно, я не могу спрогнозировать, как поведут себя игроки на рынке. Но о рынке пока нет никаких намеков. Вероятно, будет или переходный процесс, или государственное регулирование дальше (когда цену определяет Кабмин), но с целью немного уменьшить дыру в бюджете.

Она добавила, если доноры не захотят финансировать "дешевые тарифы", то цена может достичь и 6 гривен.

Сейчас стоимость электроэнергии в Украине составляет 2,64 гривны за киловатт-час.