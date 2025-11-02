Росія ввела санкції проти українських урядовців: хто потрапив до списку

Росія запровадила свої економічні санкції. Обмеження введені проти представників української влади.

Проти кого ввела санкції Росія?

Про це свідчить відповідна постанова уряду Росії, пише 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ "РІА Новості" у Telegram.

У документі вказано 10 осіб. Зокрема, йдеться про таких людей:

прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко; міністра фінансів Сергія Марченка; радника міністра оборони Олександра Кубракова; міністра економіки Олексія Соболєва.

Також до списку потрапили колишній міністр юстиції України Денис Малюська, ексміністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков, ексзаступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма, директорка Офісу реформ Тетяна Ковтун та урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко. Про це свідчить постанова, що опублікована на російському сайті.

Усім перерахованим особам заборонено в'їзд до Росії, а їхнє майно та рахунки на російській території (якщо такі наявні) будуть заарештовані та націоналізовані.

Зверніть увагу! Санкції починають працювати від 1 листопада 2025 року.

Зокрема ще 31 жовтня Міністерство закордонних справ країни-агресорки оголосило, що розширить список європейців, яким заборонений в’їзд до Росії. Це є відповіддю Кремля на останній, 19 – й пакет санкцій, який був нещодавно оголошений Євросоюзом.

Виїзд заборонять співробітникам силових відомств, державних і комерційних організацій, громадянам різних країн, що є членами Європейського Союзу, та інших західних держав, що пов'язані з військовою підтримкою України.

Зауважте! Зокрема у Москві заявили, що чинні санкції є нібито нелегітимними.

Що відбувається у Росії через санкції?