Россия ввела санкции против украинских чиновников: кто попал в список

Россия ввела свои экономические санкции. Ограничения введены против представителей украинской власти.

Против кого ввела санкции Россия?

Об этом свидетельствует соответствующее постановление правительства России, пишет 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское СМИ "РИА Новости" в Telegram.

В документе указано 10 человек. В частности, речь идет о таких людях:

премьер-министре Украины Юлии Свириденко; министре финансов Сергее Марченко; советнике министра обороны Александре Кубракове; министра экономики Алексея Соболева.

Также в список попали бывший министр юстиции Украины Денис Малюська, экс-министр Кабинета министров Олег Немчинов, генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков, экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма, директор Офиса реформ Татьяна Ковтун и правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на российском сайте.

Всем перечисленным лицам запрещен въезд в Россию, а их имущество и счета на российской территории (если таковые имеются) будут арестованы и национализированы.

Обратите внимание! Санкции начинают работать с 1 ноября 2025 года.

В частности еще 31 октября Министерство иностранных дел страны-агрессора объявило, что расширит список европейцев, которым запрещен въезд в Россию. Это является ответом Кремля на последний, 19 – и пакет санкций, который был недавно объявлен Евросоюзом.

Выезд запретят сотрудникам силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданам разных стран, являющихся членами Европейского Союза, и других западных государств, связанных с военной поддержкой Украины.

Заметьте! В частности в Москве заявили, что действующие санкции являются якобы нелегитимными.

Что происходит в России из-за санкций?