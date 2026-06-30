Вперше за 20 років: більшість росіян вважають ситуацію в економіці поганою

Економічна ситуація у Росії погіршується. Вже 60% росіян, які були опитані у період із березня по травень, зробили подібні заяви. Водночас ще 27% вважають, що економічна ситуація поліпшується.

Що відбувається з економікою Росії

Попередні пікові показники були зафіксовані у 2020 році (45%) та 2021 році (50%) під час пандемії COVID-19, про що повідомили в опитуванні Gallup, чиї результати були опубліковані 30 червня.

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Росіяни також дедалі песимістичніше оцінюють власний рівень життя: 56% респондентів заявили, що він погіршується. Це найвищий рівень песимізму за весь період спостережень та перший випадок за два десятиліття, коли таку думку висловила більшість дорослого населення країни.

Річ у тім, що російська економіка воєнного часу демонструє ознаки уповільнення. Останніми роками її зростання підтримували високі витрати на оборону, але уряд нещодавно знизив прогноз економічного зростання на 2026 рік із 1,3% до 0,4%, попри зростання світових цін на нафту.

Крім того, дефіцит робочої сили посилюється. А погляди росіян на ситуацію на ринку праці цього року суттєво погіршилися.

За даними опитування 2026 року, 35% вважають, що зараз у їхньому регіоні хороший час для пошуку роботи, тоді як 58% переконані, що це невдалий час.

Водночас рівень безробіття в Росії залишається низьким переважно через дефіцит робочої сили, спричинений війною та масовою мобілізацією, а не завдяки сильній економіці. Історично оцінки росіянами ринку праці тісно корелювали з рівнем безробіття, однак у 2026 році настрої виявилися значно гіршими за реальний стан справ, що свідчить про загальне зростання економічного песимізму.

Таким чином, навіть населення вже визнає проблеми у Росії. Це все відбувається, зокрема, на тлі паливної кризи та дронових атак.

Що ще відбувається у Росії

Нагадаємо, що економічна ситуація у Росії погіршується. На це впливає безліч чинників – санкції, інфляція тощо.

Водночас загострюється й паливна криза. Вона вже дійшла до Москви та області.