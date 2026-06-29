Чому Росія наразі має більш програшну позицію у війні

Про це все пише економічний оглядач Мартін Сандбу у своїй колонці для Financial Times.

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Навіть серед тих, хто допомагав Києву фінансами, зброєю та санкціями, мало хто розраховував на щось більше, ніж просто вирівнювання шансів,

– йдеться у матеріалі.

Цьогоріч ситуація почала змінюватися – Росія починає втрачати опору. Це стосується й ситуації на полі бою, а також у військових технологіях.

Про це говорить здатність України завдавати ударів по території Росії, зокрема по Москві. Удари по НПЗ обмежили можливості країни експортувати паливо.

Подібна зміна помітна й щодо економічної сили Росії та України. Москва вже вичерпала можливості для подальшого економічного розширення.

Інфляція свідчить про те, що вільних ресурсів майже не залишилося.

Крім того, держава вже перекинула на ведення війни стільки робочої сили та капіталу, скільки могла без переходу до повної примусової мобілізації економіки.

Дефіцит бюджету зростає: уряд уже перевищив річний план дефіцитного фінансування.

У першому кварталі економічне зростання змінилося спадом. Навіть зростання цін на нафту й газ допомогло Росії менше, ніж очікувалося.

Свою роль відіграла жорсткіша політика Європи щодо російського "тіньового" танкерного флоту, а також торгівельні санкції.

Дефіцит бюджету може мати помірний вигляд в абсолютних цифрах. Але причиною є те, що фінансування війни значною мірою забезпечується через примусове кредитування приватним сектором та запозичення регіональних урядів.

Підтримка Росії з боку Китаю полягає у заміні західних технологій китайськими, а й у переадресації західних товарів через китайські канали. Водночас вторинні санкції вже довели свою ефективність у стримуванні таких схем.

Водночас очікується, що українська економіка продовжить зростати. Київ, як і раніше, повністю залежить від фінансової допомоги союзників, але вже стало очевидно, що Європа поступово заповнює прогалину, яка виникла через скорочення підтримки з боку США.

Таким чином, перевага наразі на боці України. А Москві потрібно шукати нові рішення для розв'язання власних проблем, зокрема в галузі економіки.

Що ще слід знати про російську економіку

Росія змогла уникнути економічного обвалу, зокрема, через торгівлю з Китаєм та Індією. Також Кремль активно використовував резерви для фінансування армії, інфраструктури та соціальних виплат.

Владислав Власюк зазначав, що міжнародні санкції роблять неможливим звернення Росії до зовнішніх джерел запозичень. Тобто російська економіка фактично опинилася у безвиході.