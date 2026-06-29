Почему Россия сейчас находится в более невыгодном положении в войне

Об этом пишет экономический обозреватель Мартин Сандбу в своей колонке для Financial Times.

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Даже среди тех, кто помогал Киеву финансами, оружием и санкциями, мало кто рассчитывал на что-то большее, чем просто выравнивание шансов,

– говорится в материале.

В этом году ситуация начала меняться — Россия начинает терять опору. Это касается и ситуации на поле боя, и военных технологий.

Об этом свидетельствует способность Украины наносить удары по территории России, в частности по Москве. Удары по НПЗ ограничили возможности страны экспортировать топливо.

Подобное изменение заметно и в отношении экономической мощи России и Украины. Москва уже исчерпала возможности для дальнейшего экономического роста.

Инфляция свидетельствует о том, что свободных ресурсов почти не осталось.

Кроме того, государство уже перебросило на ведение войны столько рабочей силы и капитала, сколько могло, не прибегая к полной принудительной мобилизации экономики.

Дефицит бюджета растет: правительство уже превысило годовой план дефицитного финансирования.

В первом квартале экономический рост сменился спадом. Даже рост цен на нефть и газ помог России меньше, чем ожидалось.

Свою роль сыграла более жесткая политика Европы в отношении российского "теневого" танкерного флота, а также торговые санкции.

Дефицит бюджета может выглядеть умеренным в абсолютных цифрах. Но причина в том, что финансирование войны в значительной степени обеспечивается за счет принудительного кредитования частного сектора и заимствований региональных правительств.

Поддержка России со стороны Китая заключается не только в замене западных технологий китайскими, но и в перенаправлении западных товаров через китайские каналы. В то же время вторичные санкции уже доказали свою эффективность в сдерживании таких схем.

В то же время ожидается, что украинская экономика продолжит расти. Киев, как и прежде, полностью зависит от финансовой помощи союзников, но уже стало очевидно, что Европа постепенно восполняет пробел, возникший из-за сокращения поддержки со стороны США.

Таким образом, преимущество пока на стороне Украины. А Москве нужно искать новые решения для преодоления собственных проблем, в частности в сфере экономики.

Что еще следует знать о российской экономике

Россия смогла избежать экономического обвала, в частности, благодаря торговле с Китаем и Индией. Также Кремль активно использовал резервы для финансирования армии, инфраструктуры и социальных выплат.

Владислав Власюк отмечал, что международные санкции делают невозможным обращение России к внешним источникам заимствований. То есть российская экономика фактически оказалась в тупике.