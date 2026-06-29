28 июня во время выступления на съезде партии "Единая Россия" Путин был вынужден, по крайней мере, вскользь признать, что для его страны наступили непростые времена. В то же время диктатор призвал россиян не расстраиваться, а извлечь из этого полезный урок.
Смотрите также: Заявления Путина на съезде "Единой России" раскрыли его планы в отношении Украины, – ISW
Что хорошего увидел Путин в ухудшении жизни в России?
Мы проходим через тяжелый этап, но он нас многому научил. Позволил осознать важность истинного патриотизма,
– обрадовал россиян диктатор.
Глава Кремля подчеркнул, что Россия, мол, всегда побеждала благодаря единству народа. Именно это единство, по его словам, не даёт покоя "некоторым недоброжелателям".Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Он заверил соотечественников, что Россию никому не удастся победить.
Диктатор также неохотно упомянул об украинских ударах с большого расстояния, назвав их "террористическими", и пожаловался на незаконные санкции со стороны Запада. Политик пытался создать впечатление, будто все беды, которые переживает Россия, – это не последствия агрессивной войны, которую он развязал против Украины, а заговор враждебных стран.
Отдельно глава Кремля пообещал гарантировать безопасность граждан и страны. Как именно он это сделает, Путин не уточнил. Впрочем, после постоянных атак на Москву у россиян, очевидно, "не осталось никаких сомнений", что диктатор сдержит свое слово.
По словам Путина, сейчас для страны наступил судьбоносный момент.
Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил, средств и политической воли у нас достаточно,
– бодро заявил диктатор.
Также он заявил, что экономика России "будет выведена на новый технологический уровень по всем важным направлениям".
Напомним, что российская экономика все больше страдает из-за огромных расходов на войну и падения доходов от экспорта нефти. За первые пять месяцев 2026 года доходы российского бюджета от нефти и газа оказались на 30% ниже, чем в прошлом году.
Дефицит бюджета России за первое полугодие уже достиг 6 триллионов рублей – это на 60% больше, чем было запланировано на весь год.
Почти половина государственных расходов приходится на войну, из-за чего Кремль вынужден все активнее занимать средства внутри страны под высокие проценты.
В то же время эксперты отмечают, что быстрого экономического краха не будет – благодаря торговле с Китаем и Индией Россия пока удерживает экономику, хотя её постепенная деградация уже продолжается.