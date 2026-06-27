Как сообщает Financial Times, весенняя эскалация ударов по стратегическим объектам в глубине России сделала Москву значительно более уязвимой. Жители российской столицы, которые раньше чувствовали себя в безопасности, теперь вынуждены прятаться в подвалах под звуки сирен, которые часто раздаются уже после взрывов.

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Каковы были последствия последнего удара?

FT подробно останавливается на масштабной атаке 18 июня, когда целью стал Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни.

Помимо пожара на самом стратегическом предприятии, обломки дрона вызвали возгорание на соседнем рынке. Пожар охватил ТЦ "Садовод".

Владельцы торговых точек рассказали журналистам о своём отчаянии, когда видели, как их бизнес превращается в пепел. Прямым следствием этих атак стали также перебои с топливом на местных заправках.

Конрад Музыка, директор Rochan Consulting, отмечает, что эти удары свидетельствуют о растущих возможностях Украины и неспособности российской ПВО полностью защитить столицу.

Со своей стороны мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего за два дня в марте ПВО якобы сбила 250 беспилотников, направлявшихся к городу – это тогда был рекорд. А уже 18 июня, во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе, был установлен новый рекорд – 180 сбитых дронов за сутки.

Реакция регионов и "новая нормальность"

Жители Москвы всё сильнее ощущают, как война приближается к ним. В частности, Амалия, которая живёт на юго-востоке российской столицы, поделилась впечатлениями об атаке: "Мне приснилось, что нас бомбят. Потом я проснулась в половине четвёртого, поняв, что это не сон".

В то же время она отметила, что от властей не поступало никаких предупреждений. В комментариях под сообщениями в телеграм-канале губернатора Московской области другие пользователи также жаловались на задержки с оповещением: люди сообщали, что слышат приближение дронов и вынуждены прятаться, тогда как официальные предупреждения появляются с опозданием.

Издание обращает внимание на рост внутренней напряжённости в России. Жители приграничных регионов, которые давно живут под постоянными обстрелами, не скрывают некоторого злорадства по поводу того, что москвичи наконец-то ощутили войну на себе.

Мне не стыдно это говорить, но я отчасти рада, что люди в Москве наконец-то смогут почувствовать ту жизнь, которой наши регионы жили годами,

– высказалась жительница Белгорода.

Московский блогер Михаил Витте в видео в сети саркастически высказался по поводу заявлений о дефиците топлива в России. Он иронизировал над такими сообщениями, называя их ложными, и с юмором комментировал последствия "нефтяного дождя", утверждая, что топлива якобы так много, что с ним не знают, что делать.

Аналитики, опрошенные FT, считают, что, несмотря на рост тревоги в обществе, это вряд ли заставит Владимира Путина изменить курс. Для многих россиян атаки становятся "просто новой реальностью".

Москва огромна – запад и восток города почти как разные страны,

– сказал Андрей Колесников, политолог и житель Москвы.

При этом атаки беспилотников лишь укрепили позиции противников войны, а также сторонников ядерного удара. "Для Путина это давление является стимулом к эскалации", – считает он.

В то же время Владимир Зеленский 25 июня утвердил СБУ 40-дневную операцию по принуждению России к завершению войны. Она будет включать, в частности, дальнобойные удары по территории страны-агрессора.