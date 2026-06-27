Як повідомляє Financial Times, весняна ескалація ударів по стратегічних об'єктах у глибині Росії зробила Москву значно вразливішою. Жителі російської столиці, які раніше почувалися в безпеці, тепер змушені ховатися у підвалах під звуки сирен, що часто лунають вже після вибухів.

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Якими були наслідки останнього удару?

FT детально зупиняється на масштабній атаці 18 червня, коли ціллю став Московський нафтопереробний завод у районі Капотня.

Окрім пожежі на самому стратегічному підприємстві, уламки дрона спричинили загоряння на сусідньому ринку. Пожежа охопила ТЦ "Садовод".

Власники торгових точок розповіли журналістам про свій відчай, коли бачили, як їхній бізнес перетворюється на попіл. Прямим наслідком цих атак стали також перебої з пальним на місцевих заправках.

Конрад Музика, директор Rochan Consulting, зазначає, що ці удари свідчать про зростаючі можливості України та неспроможність російської ППО повністю захистити столицю.

Зі свого боку мер Москви Сергій Собянін звітував, що лише за два дні в березні ППО нібито збила 250 безпілотників, які прямували до міста – це тоді був рекорд. А вже 18 червня, під час пожежі на нафтопереробному заводі, було встановлено новий рекорд – 180 збитих дронів за добу.

Реакція регіонів та "нова нормальність"

Жителі Москви все більше відчувають, як війна повертається до них на території. Зокрема, Амалія, яка живе на південному сході російської столиці, поділилася враженнями про атаку: "Мені приснилося, що нас бомблять. Потім я прокинулася о пів на четверту, зрозумівши, що це не сон".

Водночас вона зазначила, що від влади не надходило жодних попереджень. У коментарях під дописами в телеграм-каналі губернатора Московської області інші користувачі також скаржилися на затримки з оповіщенням: люди повідомляли, що чують наближення дронів і змушені ховатися, тоді як офіційні попередження з'являються із запізненням.

Видання звертає увагу на зростання внутрішньої напруги в Росії. Жителі прикордонних регіонів, які давно живуть під постійними обстрілами, не приховують певної зловтіхи з того, що москвичі нарешті відчули війну на собі.

Мені не соромно це говорити, але я частково рада, що люди в Москві нарешті зможуть відчути те життя, яким наші регіони жили роками,

– висловилася жителька Бєлгорода.

Московський блогер Михайло Вітте у відео в мережі саркастично висловився щодо заяв про дефіцит пального в Росії. Він іронізував над такими повідомленнями, називаючи їх неправдивими, та з гумором коментував наслідки "нафтового дощу", стверджуючи, що пального нібито настільки багато, що з ним не знають, що робити.

Аналітики, опитані FT, вважають, що попри зростання тривоги в суспільстві, це навряд чи змусить Володимира Путіна змінити курс. Для багатьох росіян атаки стають "просто новою реальністю".

Москва величезна – захід і схід міста майже як різні країни,

– сказав Андрій Колесников, політолог і мешканець Москви.

При цьому, атаки безпілотників лише зміцнили позиції противників війни, а також прихильників ядерного удару. "Для Путіна цей тиск є стимулом до ескалації", – вважає він.

Водночас Володимир Зеленський 25 червня затвердив СБУ 40-денну операцію з примусу Росії до завершення війни. Вона влючатиме, зокрема, далекобійні удари по території країни-агресорки.