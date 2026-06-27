Кадри оприлюднила моніторингова група "Кримський вітер".

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Як росіяни реагували на атаку ракет "Фламінго"?

На оприлюдненому записі видно, як ракета пролітає на низькій висоті прямо над житловими багатоповерхівками. Політ супроводжується характерним гучним звуком двигуна.

Проліт ракети "Фламінго" над Волгоградом: дивіться відео

Відео містить вкрай емоційну реакцію очевидиці подій. Чоловік за кадром не стримує паніки та нецензурної лексики, відкрито лаючи російських військових за відсутність захисту. "Летить! Двіжуха! Де ППО?!" – кричить авторка відео.

Обережно, нецензурна лексика 18+! Місцеві жителі скаржаться, що ППО не збиває ракети: дивіться відео

Атака на завод у Волгограді: дивіться відео

У Волгограді було уражено стратегічний завод ВПК "Титан-Барикади", який виробляє компоненти для російських ракетних комплексів. По підприємству зафіксовано щонайменше кілька влучань, у тому числі по виробничих цехах.

Зазначимо, останнім часом російські регіони регулярно здригаються від вибухів. Безпілотники зазвичай атакують нафтопереробні заводи, військові аеродроми та склади боєприпасів, які забезпечують окупаційну армію Росії у війні проти України.

Російська влада традиційно звітує про "успішне збиття" всіх повітряних цілей. Проте численні відео від місцевих жителів із прямими влучаннями та масштабними пожежами щоразу спростовують брехню міністерства оборони Росії.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Росію атакували безпілотники, найбільше з яких було спрямовано на Санкт-Петербург. За даними російських джерел, дрони також фіксували у Калузькій, Тульській, Ростовській, Смоленській областях і тимчасово окупованому Криму.

У низці регіонів повідомляли про роботу ППО, вибухи та локальні пошкодження інфраструктури. Наймасштабніша атака, за повідомленнями ЗМІ, припала на Петербург, куди могло летіти понад 200 безпілотників.

Крім того, 6 червня Сочі атакували безпілотники, через що в місті оголосили тривогу та зафіксували роботу ППО. В аеропорту Сочі тимчасово обмежили польоти, а в місті увімкнули сирени оповіщення. За повідомленнями місцевої влади, над морем і далі фіксували дрони, а мешканців закликали зберігати спокій.