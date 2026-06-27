Кадры обнародовала мониторинговая группа "Крымский ветер".

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Как россияне отреагировали на атаку ракет "Фламинго"?

На обнародованной записи видно, как ракета пролетает на низкой высоте прямо над жилыми многоэтажками. Полет сопровождается характерным громким звуком двигателя.

Пролет ракеты "Фламинго" над Волгоградом: смотрите видео

Видео содержит крайне эмоциональную реакцию очевидицы событий. Мужчина за кадром не сдерживает паники и нецензурной лексики, открыто ругая российских военных за отсутствие защиты. "Летит! Круто! Где ПВО?", — кричит автор видео.

Внимание, нецензурная лексика 18+! Местные жители жалуются, что ПВО не сбивает ракеты: смотрите видео

Атака на завод в Волгограде: смотрите видео

В Волгограде был поражён стратегический завод ВПК "Титан-Баррикады", производящий компоненты для российских ракетных комплексов. По предприятию зафиксировано как минимум несколько попаданий, в том числе по производственным цехам.

Отметим, что в последнее время российские регионы регулярно сотрясаются от взрывов. Беспилотники обычно атакуют нефтеперерабатывающие заводы, военные аэродромы и склады боеприпасов, которые снабжают оккупационную армию России в войне против Украины.

Российские власти традиционно сообщают об "успешном сбивании" всех воздушных целей. Однако многочисленные видео от местных жителей с прямыми попаданиями и масштабными пожарами каждый раз опровергают ложь Министерства обороны России.

Напомним, в ночь на 6 июня Россию атаковали беспилотники, большинство из которых было направлено на Санкт-Петербург. По данным российских источников, дроны также фиксировали в Калужской, Тульской, Ростовской, Смоленской областях и временно оккупированном Крыму.

В ряде регионов сообщали о работе ПВО, взрывах и локальных повреждениях инфраструктуры. Самая масштабная атака, по сообщениям СМИ, пришлась на Петербург, куда, возможно, летело более 200 беспилотников.

Кроме того, 6 июня Сочи подвергся атаке беспилотников, в связи с чем в городе объявили тревогу и зафиксировали работу ПВО. В аэропорту Сочи временно ограничили полёты, а в городе включили сирены оповещения. По сообщениям местных властей, над морем продолжали фиксировать дроны, а жителей призвали сохранять спокойствие.