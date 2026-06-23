Что говорят аналитики об экономике России

За последние несколько месяцев различные аналитические центры на Западе заявили об ослаблении российской экономики, пишет The Economist.

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Кельский институт мировой экономики в новом отчете отмечает, что Россия столкнулась со "структурным истощением".

Экономист Чарльз Геккер из Королевского института объединенных служб (RUSI) заявил, что Россия, вероятно, уже находится в рецессии.

Эксперт Найджел Гулд-Дэвис из Международного института стратегических исследований предупредил о "грядущем кризисе российской экономики".

В то же время издание отмечает, что Россия все-таки смогла избежать экономического обвала, на который надеялся Запад. В частности, она взяла курс на торговлю с Китаем и Индией. Также Москва активно использовала резервы для финансирования армии, инфраструктуры и социальных выплат.

Каковы показатели экономики России

Индекс экономической активности от международного банка Goldman Sachs свидетельствует о замедлении роста в России, но не о резком спаде.

Опросы показали, что потребительские настроения ухудшились, хотя по-прежнему остаются довольно высокими.

Российским компаниям становится все сложнее экспортировать нефть и газ из-за ударов украинских дронов по инфраструктуре. Но общий объем экспорта этих товаров в апреле все же был немного выше, чем годом ранее.

К тому же часть компаний демонстрирует положительные результаты. Например, "Аэрофлот" за первые пять месяцев 2026 года перевез пассажиров на общее расстояние 40 миллиардов километров, то есть почти на 10% больше, чем в прошлом году за этот период.

А состоятельные россияне, как и раньше, продолжают покупать себе элитные товары из-за рубежа, только теперь контрабандой. В частности, спрос на Lamborghini в этом году оказался на 80% выше, чем в 2025-м.

В целом The Economist прогнозирует, что в 2026 году российская экономика вырастет примерно на 1%.

Новые санкции, дальнейшее падение цен на нефть и удары Украины по энергетической инфраструктуре могут ослабить этот рост, но для настоящего краха российской военной экономики, по мнению издания, нужны гораздо более радикальные факторы,

– уверены аналитики.

Таким образом, российская экономика держится, в частности, за счёт государственной поддержки военного сектора. Поэтому для реального обвала системы необходимы более активные действия. То есть не только Украина должна усилить удары по российской нефти, но и союзники должны прибегнуть к более жестким санкциям, которые ограничат доходы Кремля.

Напомним, что экономические прогнозы не являются приоритетом для Владимира Путина. Он предлагает сокращать расходы в других сферах, не связанных с финансированием армии.