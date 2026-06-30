Про це пише Інститут вивчення війни.

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Як Путін пояснив відмову від пропозицій України?

Путін стверджував, що Україна запропонувала Росії взаємне припинення вогню щодо ударів на далеку відстань.

А ще, що Україна запропонувала припинення вогню в районах за межами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а отже, припинення бойових дій у Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

Це перша публічна згадка про ці українські пропозиції щодо припинення вогню. Однак Путін неявно відхилив ці дві угоди.., заявивши, що Росія не зацікавлена ​​в наданні Україні такого "порятунку",

– відзначили в ISW.

Диктатор стверджував, що Київ нібито ініціював ці пропозиції, бо російські далекобійні удари є потужнішими та руйнівнішими, ніж удари України по Росії.

Також він говорив, що українські сили начебто хочуть компенсувати нестачу людських ресурсів, вивівши війська з деяких районів лінії фронту та передислокувавши ці сили до Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Відхилення Путіним двох нових пропозицій щодо припинення вогню є ще одним прикладом того, як Україна ініціює, а Росія відхиляє, заходи для припинення війни.,

– зауважили в ISW.

Російський президент разом зі своїми посіпаками продовжують публічно демонструвати свою відданість початковим воєнним цілям Росії.

Країна-терористка прагне остаточного захоплення Донбасу та так званої "Новоросії". Кремль заявляє, що російські війська зроблять "все", аби досягти всіх воєнних цілей.

Так, речник Кремля Пєсков заявив, що Путін чітко виклав позицію Росії щодо України у своїй промові в Міністерстві закордонних справ Росії у червні 2024 року, де він вимагав виведення українських військ з контрольованої України території в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також щоб Україна відмовилася від мети вступу до НАТО до початку переговорів. Фактично, ці вимоги дорівнюють повній капітуляції України.

А заступник голови Комітету оборони Думи Журавльов теж заявив, що Росія зможе забезпечити свою безпеку лише тоді, коли Україна "припинить існування".

До слова, аналітики Інституту вивчення війни також писали, що Путін продовжує розповідати про "значне просування російських військ", але це не відповідає реальній ситуації. Таким способом диктатор намагається сформувати наратив про масштабні успіхи окупантів.