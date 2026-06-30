Об этом сообщает Институт изучения войны.
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Как Путин объяснил отказ от предложений Украины?
Путин утверждал, что Украина предложила России взаимное прекращение огня в отношении ударов на дальние расстояния.
А также, что Украина предложила прекращение огня в районах за пределами Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а значит, прекращение боевых действий в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Это первое публичное упоминание об этих украинских предложениях по прекращению огня. Однако Путин неявно отклонил эти два соглашения..., заявив, что Россия не заинтересована в предоставлении Украине такого "спасения",
– отметили в ISW.
Диктатор утверждал, что Киев якобы инициировал эти предложения, поскольку российские удары на большие расстояния являются более мощными и разрушительными, чем удары Украины по России.
Также он говорил, что украинские силы якобы хотят компенсировать нехватку людских ресурсов, выведя войска из некоторых районов линии фронта и передислоцировав эти силы в Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.
Отказ Путина от двух новых предложений о прекращении огня является еще одним примером того, как Украина инициирует, а Россия отвергает меры по прекращению войны,
– отметили в ISW.
Российский президент вместе со своими приспешниками продолжает публично демонстрировать свою приверженность первоначальным военным целям России.
Страна-террористка стремится к окончательному захвату Донбасса и так называемой "Новороссии". Кремль заявляет, что российские войска сделают "все", чтобы достичь всех военных целей.
Так, пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что Путин четко изложил позицию России в отношении Украины в своей речи в Министерстве иностранных дел России в июне 2024 года, где он потребовал вывода украинских войск с контролируемой Украиной территории в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также того, чтобы Украина отказалась от цели вступления в НАТО до начала переговоров. Фактически эти требования равносильны полной капитуляции Украины.
А заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы Журавлев также заявил, что Россия сможет обеспечить свою безопасность только тогда, когда Украина "прекратит существование".
К слову, аналитики Института изучения войны также писали, что Путин продолжает рассказывать о "значительном продвижении российских войск", но это не соответствует реальной ситуации. Таким образом диктатор пытается сформировать нарратив о масштабных успехах оккупантов.