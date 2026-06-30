Об этом сообщили в ISW.

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Как Путин лжет о продвижении российских войск?

Владимир Путин заявил, что российские войска якобы быстро продвигаются почти по всей линии фронта, а украинские удары "не влияют" на боевые действия. Основной акцент он сделал на Донецком направлении, в частности в районе Лимана, Славянска, Краматорска, Константиновки и Доброполья.

В то же время в ISW подчеркнули, что эти заявления значительно преувеличены. Российские силы сохраняют ограниченное присутствие в Лимане и находятся на расстоянии более 10–20 километров от Славянска и Краматорска, что не соответствует озвученным Путиным оценкам продвижения.

По словам диктатора, российские войска якобы контролируют почти всю Константиновку и продолжают "зачистку" города, а также продвинулись в направлении Алексеево-Дружковки.

В институте отметили, что эти утверждения завышены. Российские силы контролируют менее половины Константиновки и не закрепились на большинстве территорий, а до Алексеево-Дружковки остаются несколько километров.

Владимир Путин также заявлял, что российские войска якобы продвинулись к Ганновке и самому Доброполью, а также допустил возможность быстрого обхода украинских укреплений с этого направления. В ISW сообщили, что фактическое продвижение оккупантов в этом районе ограничивается примерно 7 километрами от указанных населенных пунктов.

Диктатор впоследствии заявил, что российские войска якобы расширяют "буферную зону" на севере Сумской области и продвигаются в сторону Сум, а также связал это с событиями в Курской области.

По оценкам ISW, реальное присутствие российских сил в этом районе весьма ограничено. Разведывательные группы действуют примерно в 13 километрах от Сум, а продвижение фиксируется на расстоянии около 17 километров.

Президент России заявил о якобы продвижении российских войск на Купянском направлении и рассказал о боях вблизи Купянска и Купянска-Вузлового, утверждая о значительных успехах и окружении украинских сил.

Однако ISW отмечает, что эти заявления не соответствуют реальной ситуации, а российские войска контролируют лишь небольшие участки территории в обоих населенных пунктах (около 2–3%) и не имеют там устойчивых позиций.

Владимир Путин заявил, что его армия якобы почти окружила около 5 тысяч украинских военных на восточном берегу реки Оскол в районе Боровой и продвигается с нескольких направлений. В то же время ISW отмечает, что доказательств такого окружения нет. Российские силы не достигли заявленных позиций и вообще не приблизились к реке Оскил.

Также глава Кремля сообщал, что российские войска якобы продолжают продвижение на Запорожском направлении и отрицал какие-либо успехи Украины на юге, называя украинские действия лишь "диверсионными группами". В ISW отметили, что ВСУ с начала 2026 года освободили более 400 квадратных километров территории на Александровском направлении, что полностью противоречит российским заявлениям о ситуации на фронте.

Путин выдумывает о продвижении российских войск / Карты ISW

Что еще известно о российской пропаганде?

Российский диктатор Путин похвастался "успехами" своих военных на фронте. По его словам, армия России очень быстро продвигается на ряде направлений.

По словам диктатора, целью россиян является создание "безопасных зон" в Сумской области и на Волчанском направлении. Он добавил, что такая задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область.

Путин заверил, что российские солдаты якобы находятся на расстоянии "от 2,5 до 4–5 километров от западной границы Купянска", а ВСУ якобы "не добиваются успехов в продвижении".