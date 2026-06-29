Об этом сообщили в Институте изучения войны.
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Зачем Путин лжет о "победах"?
Путин наговорил очередную ложь в речи на съезде правящей партии "Единая Россия" 28 июня. Во время своего выступления диктатор пытался оправдать военные действия. Он также продолжает избегать переговоров с Европой и США о прекращении войны против Украины.
"Президент России Владимир Путин использовал свою речь, ... чтобы продемонстрировать силу России, усилить свою решимость достичь целей России военным путем и отвергнуть дипломатические решения по прекращению войны в Украине", – говорится в заявлении ISW.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Аналитики также отметили, что Путин довольно нечетко признал влияние дальнобойной кампании Украины на Россию.
При этом он попытался развеять опасения и создать видимость стабильности.
Напомним, что Путин утверждал, что украинские войска якобы отступают по всей линии фронта, при этом никаких доказательств не предоставил.
Диктатор также уверял, что у России якобы достаточно сил, ресурсов и политической воли, чтобы "дать отпор Западу" в случае конфликта.
Однако, как считают в ISW, боевые показатели страны-террористки продолжают ухудшаться, и под большим вопросом остается ее способность достичь своих целей военным путем.
Поэтому Кремль не прекращает попыток внушить Западу мысль о "неизбежности" своей победы и заставить его пойти на уступки.
К слову, несмотря на заявления Путина, в России реальность совсем иная. В WP отметили, что удары Украины довели Россию до паники. Бывший высокопоставленный финансовый чиновник из России признал, что "существует состояние полной неопределенности" и "ощущение, что хорошего конца этому не видно".
Диктатору пришлось признать, что для России наступили "сложные времена". При этом он призвал россиян не расстраиваться, а извлечь из этого полезный урок.