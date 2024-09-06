Які зміни на ринку праці очікуються у зв'язку з впровадженням економічного бронювання

У Мінекономіки підтверджують, що уряд знову розглядає ідею економічного бронювання за критерієм заробітної плати. Опрацьовуються декілька моделей, але остаточне рішення буде залежати від позиції керівництва держави.

Яку схему бронювання можуть впровадити і які є нюанси

Впровадити бронювання за гроші планують вже в жовтні-листопаді, тож на ринок праці очікують певні зміни. На думку експертів, економічне бронювання насамперед торкнеться "білих" компаній, які працюють у відповідності з вимогами чинного законодавства про працю. Але у будь-якому випадку стрімкого прискорення виходу бізнесу з тіні не буде.

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Директор консалтингової компанії "Михайлов та партнери" Віталій Михайлов зазначив, що в Україні на ринку праці всі компанії можна умовно поділити на три види:

"білі" з офіційною зарплатою;

"сірі", які офіційно платять мінімалку, а решту — у конверті;

"чорні", які працюють без офіційного оформлення працівників та платять зароблене готівкою.

У роботі "чорних" компаній економічне бронювання нічого не змінить. Із "сірими" компаніями все складно: важко сказати, чи готові компанії підняти офіційні зарплати з 8 до 35 тисяч гривень і при цьому виплачувати втричі більші податки. Тож, насамперед закон про економічне бронювання торкнеться "білих" компаній. Це банківський сектор, транснаціональні міжнародні корпорації, великі вітчизняні компанії з натяком на прозорість,

– вважає Михайлов.

Сьогодні обговорюється сума у 35 тисяч гривень, як мінімально необхідна для економічного бронювання зарплата, — це зарплата вища за середню, продовжує Михайлов. У касира, комірника, вантажника таких зарплат немає. А от у водія, висококваліфікованого робітника – цілком можливо. Тож нові законодавчі зміни насамперед торкнуться затребуваних фахівців та людей, які працюють не руками, а головою.

Важливо Водночас експерти не виключають, що у деяких випадках високі доходи можуть бути лише на папері. Наприклад, керівник може підвищити зарплату до рівня, необхідного для бронювання від мобілізації, але за умови, що ці гроші співробітник поверне компанії або особисто йому.

Директорка консалтингової компанії TalentMatch та HR-експертка Наталія Слинько не виключає, що самі співробітники погоджуватимуться доплачувати податки зі своєї зарплати, що "не дотягує". Таким чином вони недоотримуватимуть частину зарплати, але офіційно вийдуть на більший рівень доходів і все ж таки отримають можливість бути заброньованими.